George R.R. Martin confirma que habrá tres 'spin-off' de ‘Game of Thrones’

Washington, EU.- Todo lo bueno tiene su final, incluida una serie tan exitosa como Game of Thrones. Ocho temporadas, basadas primero en los libros de Canción de Hielo y Fuego escritos por George R.R. Martin, y después ya sin la base literaria que prendió la llama de la historia original. Ahora, el escritor estadounidense ha confirmado que tres de los cinco spin-offs sobre la saga que barajó HBO siguen adelante.

El propio Martin ha comentado en su blog personal diferentes asuntos, y ha centrado parte de la atención en el progreso que llevan varios spin-offs de la ficción televisiva.

Teníamos cinco series sucesoras de Game of Thrones (no me gusta el término spin-off) en progreso para HBO, y tres de ellas avanzan muy bien", aclara George R.R. Martin.