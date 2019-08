Geraldine Bazán aumenta la polémica sobre la relación con su madre

Ciudad de México.- Luego de todos los rumores que apuntan a que Geraldine Bazán tiene un gran distanciamiento con su madre, la actriz decidió hablar al respecto.

Luego de unas vacaciones en Perú, Geraldine fue cuestionada por la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México sobre como es la relación con su mamá.

Yo ya no voy a hablar de ese tema ni de ningún otro que no sean yo, mis hijas, mi trabajo, de verdad que no me publican cada semana porque la revista no puede poner a la misma persona dos veces seguidas, pero parece que vendo mucho".