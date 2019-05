Geraldine Bazán defiende a Gabriel Soto: "Tengo su apoyo económico"

Ciudad de México.- La sonada separación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán ha sido señalada por una presunta infidelidad del actor con la rusa Irina Baeva, quien ahora es oficialmente su novia, pero a pesar de todo esto, la actriz defendió al padre de sus hijas en una reciente entrevista.

Fue por un mal entendido de la prensa, que se difundió que Soto estaba incumpliendo con sus obligaciones de padre, lo que provocó que lo señalaran como mal padre.

Bazán negó rotundamente haber dicho que su exesposo era mal padre, y en una entrevista para el programa La Cuchara lo defendió.

Yo no soy el papá de mis hijas. Mis hijas tienen su papá y yo soy su mamá… Hay mujeres que no cuentan con el apoyo emocional o económico del padre de sus hijos y en este caso no es así. Siempre lo he dicho”.