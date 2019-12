Geraldine Bazán intenta ser 'cool' y baila con su hija pero sufre bochornosa caída

Ciudad de México.- A pesar de que Geraldine Bazán se encuentra grabando en Puerto Rico no ha perdido oportunidad para pasar increíbles momentos con sus hijas, quienes la acompañan en todo momento.

A días de haber protagonizado un tierno baile con la menor, Alexa Miranda, ahora la actriz mexicana intentó ser una mamá 'cool' y bailar con la mayor de sus pequeñas, Elisa Marie.

A través de su cuenta de Instagram, Geraldine compartió un fragmento de un video Tik-Tok en el que aparece moviendóse al ritmo de See you again de Miley Cyrus.

Ambas realizan una coreografía y de pronto Geraldine resbala y provoca que su hija caiga sobre ella, aunque por fortuna, parece no salir lastimada.