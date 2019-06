Geraldine Bazán muestra orgullo LGBT en Instagram y divide opiniones

Ciudad de México.- Geraldine Bazán volvió a dividir opiniones en redes sociales luego de que subiera una imagen a su cuenta de Instagram donde comparte su gozo y felicidad por ser una de las invitadas a la marcha LGBT.

Con una imagen de una mujer y arriba un arcoíris, la actriz mostró su orgullo de formar parte de un evento que trata del respeto, amor e inclusión. La marcha se realizará el próximo sábado 29 de junio.

Algunos de sus seguidores compartieron su idea y felicidad ante el movimiento que año con año sale a las calles a mostrar su amor libremente.

Pero a otros tantos de sus fans no les hizo mucha gracia la imagen y de hecho criticaron su postura a un evento que ellos consideran incongruente.

Primera vez que no estoy de acuerdo contigo", "No nos hagas esto Geral, no comparto tu idea, pero si respeto tu decisión. Y no comparto porque aquí hay incongruencia según es apoyar al amor, respeto e inclusión y aquí muchos de tus seguidores están ofendiendo a las personas que hablan de Dios, esa es la incongruencia...", "Todos se merecen no ser maltratados o perseguidos pero de eso a estar de acuerdo con este movimiento... no!!", escribieron en la red social.