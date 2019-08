Geraldine Bazán recuerda con nostalgia viaje familiar junto a Gabriel Soto

Ciudad de México.- Geraldine Bazán estuvo de vacaciones con sus hijas en Perú, pero un comentario que hizo causó sorpresa, pues parecía extrañar a Gabriel Soto.

Las imágenes de su travesía fueron publicados en Instagram, justo en donde mostró Machu Picchu, recordó que hace tres años lo visitó y que fue un gran viaje, mismo que hizo con Gabriel.

Hace 3 años estuvimos en este mismo punto y es increíble ver cómo los niños recuerdan no lo que vieron, si no lo que sintieron al vivir una experiencia y a partir de ahí reviven las imágenes. Ellas me enseñan día a día más de lo que yo podría”, escribió Geraldine Bazán.