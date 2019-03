Geraldine Bazán revela si asiste a terapia tras divorcio con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Geraldine Bazán sigue dando detalles de su vida como madre soltera luego de su controversial divorcio de Gabriel Soto que, de acuerdo a la actriz, fue porque Soto sostuvo una relación extramarital con Irina Baeva.

Conjuntamente, Bazán ha mostrado su negativa ante el hecho de que sus hijas convivan con Baeva, situación que la orilló a grabar un video relatando varios detalles de la infidelidad del histrión, motivo por el cual fue interrogada con respecto a si ha decidido recurrir a terapia psicológica.

No, hasta ahorita no, seguramente dicen que todos los seres humanos la necesitamos y que el mundo sería diferente si todos tomáramos terapia, pero la verdad es que no he tenido tiempo, y no lo he sentido necesario”, dijo en entrevista para el programa Despierta América.