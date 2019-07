Geraldine Bazán y lo que se vería 'obligada' a entregar a Irina Baeva

Ciudad de México.- Aunque Geraldine Bazán busca a toda costa dejar atrás la polémica de su separación de Gabriel Soto y centrarse en sus hijas y su carrera artística, en un futuro podría verse 'obligada' a entregar algo muy significativo para ella a Irina Baeva, actual pareja de su exesposo y una mujer a la que en el pasado ha acusado de haber tenido intenciones de lastimarla.

Como es conocido, Geraldine recientemente fue coronada como una de las reinas en la marcha por el día del Orgullo LGBT ‘Pride CDMX 2019’, un acompañamiento a la comunidad que la actriz describió como un honor, pues tuvo la oportunidad de “compartir, gozar y ser parte del respeto, amor e inclusión que tanto necesitamos en el mundo”.

Para la ocasión Bazán utilizó un ‘outfit’ totalmente dorado y unas alas de ángel, además de por supuesto una corona.

Sin embargo, en una conferencia de prensa del evento se planteó la posibilidad de que el honor que Geraldine sintió por recibir su título de reina en una marcha sobre la lucha por la tolerancia y respeto hacia la comunidad LGBT, en un futuro deba ser entregado a Irina Baeva.

Una publicación compartida por Irina Baeva (@irinabaeva) el 25 de May de 2019 a las 4:25 PDT

En entrevista con Ventaneando, la actriz rusa dejó claro que le gustaría ser la siguiente reina en una marcha del Orgullo, razón por la cual Geraldine fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a entregarle la corona.

Ay mi amor, ¿alguien más quiere preguntar algo? Ay no, no sé, la verdad es que ese tema no tiene nada qué ver”, respondió Bazán ante la insistencia de los reporteros sobre el tema.