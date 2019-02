Geraldine: "No permitiré que usen a mis hijas para limpiar la imagen de Irina"

Ciudad de México.- Geraldine Bazán revalidó su postura y confesó que la decisión de relatar la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva fue por salvaguardar a las niñas que procreó con el actor mexicano.

Haciendo hincapié sobre la desconfianza que le provoca la artista rusa, Bazán destacó:

Es importante que ellas sepan, ellas lo saben por mí, y protegerlas en muchos aspectos, creo que alguien que es capaz de hacer algo como lo que me hicieron, no podría tener yo la confianza de que mis hijas estén al lado de una persona así. Creo que todas las mamás lo entenderán, ninguna mamá quiere que sus hijas estén al lado de una mala persona, porque eso es lo que es”.

Posteriormente, la actriz mexicana contó que su decisión fue a raíz de unos rumores que le hicieron llegar con relación a que Soto y Baeva estaban siendo aconsejados para usar a sus hijas y así limpiar la imagen de Irina.

Me llegaron indicios de que por parte de la empresa de publicistas quieren utilizar a mis hijas para crear paparazzis y notas para limpiar la imagen de alguien más y eso no lo voy a permitir (…) con mis hijas no se metan, y por eso es que lo estoy externando y por eso es que lo estoy haciendo”, sentenció.