Geraldine, se ríe de su divorcio y da duro 'golpe bajo' a Soto: "Ya es pasado"

Ciudad de México.- Geraldine Bazán reapareció ante los medios de comunicación como embajadora de una marca de cosméticos, momento en que fue cuestionada por su reciente divorcio de Gabriel Soto y las confesiones sobre la infidelidad del actor con Irina Baeva.

Afrontando las interrogantes de los reporteros, la actriz mexicana explicó con una sonrisa: “con un divorcio no se te acaba la vida, al contrario”.

Conjuntamente, Geraldine confesó que desea que sus hijas sean mejores personas, y así como ella, puedan levantar la voz si algo no las hace sentir bien.

De la misma manera, Bazán confirmó que no se arrepiente de haber expuesto las infidelidades del padre de sus hijas con Baeva.

Siempre que digo algo (…) son cosas que son pensadas conscientes, la verdad es que no me arrepiento y espero nunca regarla para tener que arrepentirme de algo”.

Finalmente, la artista confesó que su relación con Gabriel es algo que ya dejó atrás y si sigue hablando del tema es porque todos le pregunta por eso.

Para mi ya lo pasado, ya pasó, les contesto porque están aquí, pero eso mi es tema del pasado ya. No he tomado ninguna terapia, mi terapia ha sido trabajar y el amor propio, y el amor por lo que hago y mantenerme ocupada y mis hijas, la verdad es que no he necesitado”, remató.