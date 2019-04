Gerard Way, lider de la banda My Chemical Romance, cumple hoy 42 años

Ciudad de México.- Gerard Arthur Way, nació en Summit, Nueva Jersey, el 9 de abril de 1977.

Es un músico, cantante y escritor de cómics estadounidense, conocido por ser el vocalista de la banda My Chemical Romance, cantante en solitario, autor del cómic The Umbrella Academy y líder del sello Young Animal de DC Comics.

Way fue el fundador, vocalista y compositor de la banda de rock My Chemical Romance, con la que produjo una discografía de cuatro álbumes, entre 2001 y 2013. En 2014 anunció su carrera como solista y publicó Hesitant alien, su primer álbum, luego realizó su primera gira en solitario.

La forma de interpretar y los modales de Gerard Way en sus presentaciones en vivo fueron comparados a los de Bob Geldof, como el personaje principal de la película Pink Floyd the wall. También se lo ha comparado con Freddie Mercury, y con David Bowie cuando interpretaba a Ziggy Stardust.

En su carrera como historietista, elogiada por la crítica, publicó entre los años 2007 y 2009 dos series limitadas de su cómic The Umbrella Academy, una de las cuales recibió un premio Eisner.

En el año 2001, Way intentó vender una serie animada a Cartoon Network, llamada The breakfast monkey, pero la rechazaron porque se estaba transmitiendo en ese momento una caricatura en el canal Adult Swim que era muy parecida, llamada Aqua Teen Hunger Force.

En 2013 publicó la serie The true lives of the Fabulous Killjoys, a modo de continuación de la trama descrita en el cuarto y último disco de su exbanda. Desde 2016 está a cargo de Young Animal, subsello editorial de DC Comics en el que supervisa o escribe varias historietas para público adulto, entre ellas, La Patrulla Condenada.