Gerardo Ortiz causa polémica al componer canción para Caro Quintero

Ciudad de México.- El cantante Gerardo Ortiz, volvió a desatar polémica después de lanzar su nuevo material, Mas caro que ayer, un corrido dedicado a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante más buscado por el FBI. No solo eso es lo único que sorprende del tema, el detalle que impresionó a muchos, es que se usó la voz del mismo narcotraficante.

Declaraciones de Caro Quintero tomadas en 2013, después de su salida de prisión, se escuchan al principio del material.

Porque fue muy cara la factura que pagué y no quiero ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo es más que suficiente, entonces quiero que lo poco o mucho que me queda de vida lo quiero vivir en paz", palabras de Quintero.