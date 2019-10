Germán Garmendia 'rompe' el silencio y habla de las protestas en Chile

Santiago de Chile, Chile.- Tras las múltiples protestas registradas en Chile, el youtuber, Germán Garmendia decidió hablar de lo ocurrido, al dar su opinión al respecto.

Mediante tres instantáneas de los manifestantes con pancartas, el influencer menciona que su país no está en guerra, sino que “lucha por lo que verdaderamente merece”.

Chile no está en guerra, está luchando por lo que se merece y a veces hay que exigir a gritos”, escribió.

He visto posteos de otros compatriotas que están lejos del país en este momento y compartimos el sentimiento de impotencia y rabia por no estar ahí, pero solo quiero expresar que también me siento feliz, porque cuando la gente se une se logra lo imposible”, agregó.