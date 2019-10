'Ghost In The Shell' da señales de vida en un teaser publicado por Netflix

Ciudad de México.- Luego de que Netflix confirmó que un anime de Ghost In The Shell estaba en fase de desarrollo, los fans de Makoto han estado a la espera de nuevas noticias, para suerte de muchos el 22 de octubre, se lanzó el teaser de lo que será esta nueva adaptación.

Después del extraño experimento que desarrolló la plataforma con la ya estrenada serie de Saint Seiya: Knights of the Zodiac, optaron por utilizar el mismo diseño de animación por computadora.

El anime en cuestión llevará por nombre Ghost In The Shell: SAC_2045, aunque no hay nada más que un simple vistazo a cómo lucirá Makoto, y un escenario de una ciudad devastada y completamente desértica, los diseños se ven mejor cuidados que los de Saint Seiya.

Cabe mencionar que esta serie contará con la cantidad nada despreciable de dos temporadas con 12 episodios dentro de cada una, algo que resulta normal, porque es una cantidad más que aceptable.

No obstante, algunos internautas no están conformes con la nueva animación, debido a con el anime de Los Caballeros del Zodiaco, muchos usuarios estuvieron inconformes con el trabajo hecho, el video en la plataforma de YouTube cuenta con una cantidad de más de dos mil 600 pulgares abajo.

Pero habrá que esperar el producto final, porque juzgar un libro por su portada es lo peor que una persona puede hacer.