Gigi Hadid anunciaría su retiro del modelaje ¿por estar embarazada?

Estados Unidos.- La famosa modelo, Gigi Hadid, durante una entrevista con la revista iD, habría confesado estar embarazada y que su carrera dentro del modelaje se ha terminado debido a ello.

Hadid expresó que ya se encuentra pensando en formar una familia, lo que la haría retirarse de su carrera, pues ella cree que podría dedicarse a ser un ama de casa y estar con sus hijos.

Esto no es una confesión, pero sus millones de fans rápidamente comenzaron a sospechar que ella ya se encuentra en la búsqueda de su primer bebé.

Creo que a medida que envejezca… bueno, un día comenzaré una familia y no sé si siempre estaré modelando. Me encanta el lado creativo de la moda, es muy gratificante. La gente con la que trabajo me hace muy feliz, tengo mucha suerte de estar cerca de ellos. ¿Pero quién sabe? ¡Tal vez me dedique a cocinar a tiempo completo!", expresó Hadid.