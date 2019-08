Gigi Hadid revela que fue víctima de robo; usó cuenta secreta de Instagram

Estados Unidos.- La modelo, Gigi Hadid, hace un par de días viajó junto amigos e incluso su hermana, Bella, a Grecia, país donde fue víctima de un robo lo que molestó tanto a la joven que en su cuenta de Instagram secreta, @gisposable, además de revelarlo también señaló que no deberían de ir.

Mykonos fue la parte del país donde decidió disfrutar de unos días de playa sol y arena, lo que no fue del todo grato ya que en ese tiempo fue víctima de robo.

Tras el esafortunado incidente anunció en su red social 'secreta', que ya no lo es más pue sincluso en un post de su cuenta oficial la etiquetó lo que llevó a sus millones de seguidores a descubrirla e incluso a medios de comunicación.

No dejes que Instagram te engañe. Nos han robado. No volveré nunca jajaja. No lo recomiendo. Gástate tu dinero en cualquier otro lugar", escribió.