Gina Maria hace homenaje a su padre Schumacher con su propia Fórmula 1

Estados Unidos. - La hija de Michael Schumacher expiloto de Fórmula 1, Gina Maria Schumacher de 22 años vestida con un overol y casco rojo dio homenaje emotivo hacia su padre al presentarse este fin de semana en una rutina de equitación con estilo de las carreras de automovilismo.

Su caballo estaba disfrazado como si fuera un auto de carreras Ferrari en el que el piloto participó entre 1996 y 2006. En la actuación de Gina hicieron parada en boxes, también el famoso cambio de neumáticos y sin faltar el reabastecimiento de combustible.

Para finalizaron mostrando un símbolo de victoria en la Fórmula 1 descorchando dos botellas de champán. En el 2013 Michael Schumacher sufrió un accidente en los Alpes franceses mientras esquiaba y obtuvo daños cerebrales sin embargo nadie comentaba como se encontraba de salud.

El año pasado se informó que ya no se encuentra en cama, además no necesita de una máquina para seguir con vida. El exdirector Jean Todt de la escudería Ferrari dio aclaraciones sobre su amigo que no se rinde y continúa luchando por su vida así como también no se pierde de las competencias desde su televisión.