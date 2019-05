Gina Stewart, la abuela más sexy del mundo que lucha contra el ciberacoso

Estados Unidos.- Gina Stewart es australiana, tiene 48 años de edad, cuatro hijos, es considerada la abuela más sexy del mundo y en las últimas semanas ha hecho uso de sus plataformas para promover iniciativas en contra del cyberbullying.

Dado que Gina ha acostumbrado a sus miles de seguidores a las sensuales y provocativas fotografías que publica en su cuenta de Instagram, la modelo que ha formado parte de la lista Maxim Hot 100 sorprendió en gran medida al compartir hace unos días una serie de imágenes en las que aparece al lado de su hija de cinco años Summer.

En la descripción de la publicación, la guapa australiana habló sobre el ser amable con los demás y sobre la necesidad de ser un ejemplo para la juventud.

Gina Stewart hace frente a una situación que ella ya ha experimentado, pues en entrevista con Gold Coast Bulletin relató lo devastada que se llegó a sentir cuando recibió hirientes comentarios de internautas.

Al principio realmente me destruía el alma y lloré mucho. Fue un tiempo realmente difícil. Pero he aprendido a fortalecer mi capacidad de resiliencia y no permitir que me afecte. Realmente ya no leo comentarios”, expuso la modelo a la publicación, además de agregar que aunque algunas veces no le gusta estar en el ojo público, piensa que es importante usar sus plataformas para fomentar aspectos positivos.