Gloria Trevi: "Un Grammy me lo paso por el arco del triunfo"

Ciudad de México.- La polémica cantante Gloria Trevi expresó su apoyo a J Balvin, con quien compartió escenario en La Voz México, luego de que, junto a otros reggaetoneros, criticaran al Latin Grammy ante la ausencia del género entre los nominados a los galardones, que se entregarán el 15 de noviembre.

La cantante mexicana también ha incursionado en el género urbano con temas como Dímelo al revés o su más reciente colaboración con la reggaetonera Karol G.

Y finalizó: "No me emocionaría nada, pero nada, tener una nominación a un Grammy".

Yo un Grammy me lo paso por el Arco del Triunfo. Pero a mí me vale porque yo prefiero llenar lugares, tres arenas —en referencia a sus llenos totales en la Arena Ciudad de México— que estarme comiendo un Grammy, porque un Grammy no le da de comer a mi familia ni a todo mi equipo de trabajo. Creo que han perdido credibilidad".