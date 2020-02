GodzillaChallenge: Eminem reta a fans a realizar un asombroso rap

Ciudad de México.- El rapero estadounidense, Eminem, sorprendió a todos sus seguidores después de que lanzara el reto #GodzillaChallenge.

El objeto es que los fans traten de replicar las rimas de Godzilla, canción incluida en el último álbum del artistas, titulado Music To Be Murdered By.

En dicho sencillo, Eminem rapea asombrosamente 224 palabras en solo 31 segundos durante uno de sus versos, por lo que retó a sus fans ha realizar lo mismo.

Pese a la dificultad de la pista, el reto ha tenido éxito y cientos de personas han compartido sus interpretaciones, en donde han demostrado que ellos también pueden rapear.

Tras la publicación de #GodzillaChallenge, Eminem reveló que los mejores resultados recibirán un premio de su parte por parte del músico de 47 años.