Golden Globes: Brad Pitt y su "muy buen amiga" Jennifer Aniston festejan juntos

Beverly Hills, Estados Unidos.- Jennifer Aniston y Brad Pitt no solo tuvieron un esperado y especulado encuentro durante la gala de los Golden Globes, sino que también celebraron en el mismo lugar después de la ceremonia en la que el actor de 56 años resultó ganador de un premio.

De acuerdo con portales, la expareja acudió al 'after-party' de la agencia CAA en el Sunset Tower Hotel después de la entrega número 77 de los reconocimientos a lo mejor del cine y la televisión, la cual tomó lugar en el Beverly Hilton Hotel.

Horas antes, cuando arribó a la glamurosa alfombra roja del evento, Brad Pitt destacó que su relación con Jennifer Aniston es de amistad al referise a ella como una "buena amiga".

Iba a traer a mi mamá a la ceremonia, pero cada vez que me ven con una mujer dicen que ando con ella, así que hubiera sido raro”, bromeó Brad Pitt.En ese momento, el director de cámara decidió mostrar en primer plano a Jennifer Aniston, ex esposa del actor.#GoldenGlobes #BradPitt pic.twitter.com/xb7A51s29x — Series Freaks �� (@FreaksSeries) January 6, 2020

Una vez que el actor recibió el Globo de Oro al Mejor actor de reparto por su papel en Once Upon A Time In Hollwyood durante la ceremonia, Jennifer lució visiblemente emocionada y su reacción no pasó desaprecibida en redes sociales.

Se reporta que la estrella de Friends llegó a la fiesta de CAA acompañada de su amiga la diseñadora de joyas Jennifer Meyer. Poco después, el galardonado actor hizo su arribo en solitario al evento.

Me encontraré con Jen, ella es una buena amiga. Sí", expuso Brad Pitt con una sonrisa a Entertainment Tonight al ser entrevistado en la alfombra roja.

¿La segunda reunión más importante del año?, tengo entendido", continuó el actor refiriéndose al primer post de Instagram de Jennifer Aniston, en el cual aparece al lado de sus coestrellas de Friends.

Durante la premiación Jennifer y Brad estuvieron sentados en mesas contiguas, e incluso la actriz se rió cuando su expareja bromeó respecto a su vida amorosa al dar su dicurso de aceptación del premio.

Quería traer a mi mamá pero no pude, porque cualquier persona con la que estoy, dicen que estoy saliendo con ella... Y eso simplemente sería incómodo", expuso.