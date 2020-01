¡Golpe bajo para Meghan! Thomas Markle dice que ella merecía los ataques

Reino Unido.- Thomas Markle, padre de Meghan Markle, en entrevista para Good Morning Britain aseguró a Piers Morgan que su hija "nunca ha sido víctima de racismo" y que los ataques que ha recibido por parte de la prensa y del público es "justiflicable" y se lo merecía.

El señor Markle durante su entrevista asegura que la duquesa de Sussex a lo largo de su vida no ha sufrido ninguna clase de discriminación en cuestión de su raza o tono de piel, ya sea en la escuela, trabajo o inclusive como miembro de la realeza.

Tengo problemas para comprar eso. Nunca ha habido un problema en términos de raza con Meghan, en su escuela o en ningún otro lugar y no lo he notado en Inglaterra en absoluto. Creo que Inglaterra es mucho más liberal que Estados Unidos cuando se trata de racistas, no creo que esté siendo intimidada de ninguna manera por el racismo", dijo Markle.