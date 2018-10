'Gomita' causa polémica al presumir sus compras en Miami

Ciudad de México.- La youtuber mexicana, Aracely Ordaz mejor conocida como 'Gomita', una vez más ha causado polémica en las redes sociales.

En esta vez realizó un video en donde mostró algunos artículos que compró durante su viaje a Miami, con el objetivo de celebrar su cumpleaños número 24.

Lo que provocó cientos de comentarios en los cuales los fans plasmaron que Araceli se volvió materialista y otros señalaron que presumía que ella si podría comprar costosos artículos.

Aquí algunos comentaros vertidos en su video de YouTube:

Me choca que todo dice: está Carito, me costó caro, es muy caro.... Osea muestra las cosas no es necesario que estés diciendo a cada rato es caro es caro es caro.... Si me cae súper bien ‘gomita’ pero se pasó”.