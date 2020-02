'Gomita' presume gran ramo de rosas y presenta al amor de su vida a sus fans

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', empleó su cuenta de Instagram para presumir que había recibido un enorme ramo de rosas y también aprovechó para presentar al amor de su vida a todos sus fans.

La famosa payasita compartió una foto en la que aparece sentada sobre un sillón y al lado de una caja negra de la que salen decenas de rosas rojas y aseguró que se encontraba "con el amor de mi vida".

'Gomita' asegura que su pequeña mascota, Kompi, es la persona más especial que tiene.

Me costo tanto aprender a procurarme que no dejare que nadie venga, hacerme menos, si yo misma no lo hago nadie lo hará... Aunque te sientas mal, acéptate, ámate y perdónate", escribió la conductora.