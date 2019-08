'Gomita' reacciona a comparaciones con 'El Pirata de Culiacán': "Sí me da risa"

Ciudad de México.- En más de una ocasión la conductora Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, ha sido criticada por su aspecto físico y así respondió ella.

La exparticipante del extinto programa Sabadazo compartió un nuevo video en su canal de YouTube en el que reaccionó a los memes.

Hoy voy a reaccionar a mis memes, a todas esas imágenes que me han hecho luego de tantas operaciones que me he hecho, hoy reacciono a todo su hate. Estas transformaciones no las tiene ni el mismísimo Goku”, dice en el inicio del clip.