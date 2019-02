¡Gracias pero no! 'Coque' Muñiz rechaza la ayuda de Julio César Chávez

Ciudad de México.- El cantante y conductor de televisión Jorge Muñíz rechaza la ayuda que le brinda el sinaloense Julio César Chávez, respecto a ponerse en sus manos para superar problemas con el alcohol y el juego. El hijo de Marco Antonio Muñíz responde que no le interesa recibir la ayuda profesional del ídolo del box.

En distintos medios de comunicación se informó en días pasados que Jorge, 'El Coque' Muñíz, tiene problemas con las adicciones, y al llegar esto a oidos de Julio César, no dudó en brindarle su ayuda profesional y decirle que su clínica de rehabilitación está a su disposición.

En el programa de televisión "Intrusos", Jorge se referiría a Chávez.

No necesito su ayuda (...) lo que le agradezco es que no me haya sacado en ninguno de sus capítulos de ninguno de sus libros, pero él es un ejemplo”.