"Gracias por mirarme": Bárbara Mori es fotografiada en bikini por su novio

Ciudad de México.- Bárbara Mori cumplió 42 años de edad y como parte de la celebración subió una sensual imagen a su cuenta de Instagram en un pequeño bikini pero dándole su toque personal.

Festejo mucho la vida.Gracias a todos lo que me mandan amor. Gracias por tanto. Vivo el presente con la intención consciente de amar y honrar no solo a mi si no a todos y todo lo que me rodea.Gracias por estar a mi lado y mirarme, tú”.