"Gracias, siguiente": Ariana Grande lanza una canción para todos sus ex

Estados Unidos.- Ariana Grande decidió romper el silencio hace unos días sobre la disposición que tiene su expareja, el comediante Pete Davidson, de tomar su rompimiento amoroso como base para sus shows de comedia. Sin embargo, eso no era todo lo que la cantante tenía que decir.

La intérprete de God is a woman reaccionó el jueves públicamente a un chiste que Pete realizó sobre su ruptura y cancelación de compromiso, durante un adelanto del episodio de este sábado de 'Saturday Night Live'.

En dicho promocional, Pete bromeó al pedirle matrimonio a Maggie Rogers, la invitada musical de la noche, justo después de presentarse con ella, esto en referencia a la velocidad con la que avanzó su relación con Ariana Grande.

Ante esto, Ariana escribió en su cuenta de Twitter que "para alguien que afirma odiar la relevancia, te encanta aferrarte a eso, eh. Gracias, siguiente".

Ahora la cantante ha revelado a qué se refería con "gracias, siguiente": su nuevo tema y álbum en los que habla de todas sus exparejas.

Ariana Grande lanzó unos minutos antes del episodio de 'Saturday Night Live' el tema Thank U, Next, el cual también es el título de su nuevo disco.

En la primera estrofa de la canción Ariana nombra a sus exnovios, para después continuar la letra con una poderosa promesa de que ha aprendido y que ahora vivirá un nuevo capítulo de su vida.

Pensé que terminaría con Sean, pero eso no era una pareja. Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora escucho y me río. Incluso casi me caso, y por Pete estoy muy agradecida. Quisiera decirle gracias a Malcom, porque él era en ángel", indica la primera estrofa de Thank U, Next.