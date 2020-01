Grammys arrancan con tributo de Alicia Keys y Boyz II Men a Kobe Bryant

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante Alicia Keys, conductora de la gala, y la agrupación Boy II Men iniciaron los Premios Grammy 2020 prestando su voz para honrar la memoria de Kobe Bryant, luego de que la muerte del basquetbolista, su hija Gianna y siete personas más en un accidente aéreo sacudiera tanto al mundo del deporte como del entretenimiento.

Sentimos una gran tristeza ahora mismo. Hoy temprano, en Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdió a un héroe. Literalmente estamos parados aquí con el corazón roto en la casa de que Kobe Bryant construyó", dijo Alicia Keys en el escenario del Staples Center.

Después de dedicar unas palabras, la intérprete comenzó a entonar una línea del tema de Boy II Men It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday, tras lo cual la banda unió su voz a la de ella.

Queríamos hacer algo que pudiera describir un poco cómo nos sentimos todos ahora mismo", dijo Keys sobre el tema interpretado.

"Estamos aquí, con el corazón roto, en la casa que construyó Kobe" dijo Alicia Keys con su voz quebrada.

Antes de que la conductora de la noche diera la bienvenida al público, la cantante Lizzo inició su presentación musical diciendo "esta noche es para Kobe".

Asimismo, en el Staples Center brillaron los 'jerseys' de Kobe Bryant, según un video compartido por el periodista de People Jeremmy Parsons.