¡Gran noche para 'Parásitos'! Bong Joon-Ho se lleva el Oscar al Mejor Director

Los Ángeles, Estados Unidos.- Bong Joon-Ho, la mente detrás de Parásitos, fue reconocido como el Mejor Director, superando a Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Quentin Tarantino (Once Upon A Time In Hollywood) y Martin Scorsese (El Irlandés).

El cineasta se mostró sorprendido y aseguró en su discurso de aceptación que él creía que, después de ganar en las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Película Internacional, "todo acabaría" y podría "relajarse".

Bong Joon Ho también expresó su respeto y admiración por sus competidores, y le pidió a la Academia poder partir el premio en cinco para también reconocerlos a ellos.