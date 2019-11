Grettell Valdez recuerda los problemas que vivió en su relación con Borghetti

Ciudad de México.- Grettell Valdez tiene casi un año de haberse casado con Leo Clerc, y la actriz aseguró que los errores que cometió en su primer matrimonio es lo que le está ayudando en la actualidad.

Valdez recordó que durante los 7 años que estuvo casada con Patricio Borghetti tuvo comportamientos que dañaron su romance y que la llevaron a sufrir mucho.

Yo no entendía ese punto de '¿por qué se va de viaje sin mí? No entiendo por qué se quiere ir de viaje a Las Vegas con sus amigos a jugar, y no llevarme a mí'", detalló Valdez.

Acto seguido, la actriz recordó cuando el actor viajaba solo a Argentina y no la llevaba a visitar a su familia: "Yo no entendía, porque aparte yo no era celosa. Entonces decía, '¿por qué no me llevas, no me amas?' Yo sufría mucho".

Fue en 2004 cuando Grettell y Patricio se casaron y se convirtieron en padres en 2008; pero su matrimonio no prosperó, y cuando su hijo Santino cumplió un año de edad, decidieron divorciarse.