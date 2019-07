Gualberto Castro deja grave problema legal para su familia; prevén conflicto

Ciudad de México.- El fallecido cantante, Gualberto Castro, además de la pena por su muerte, su familia podría enfrentar una batalla legal debido a que no habría realizado un testamento.

Gundy Becker, viuda de Castro, comentó respecto a la posibilidad de revelar el testamento de interprete fallecido el pasado 27 de junio, que desconoce si exista dicho documento legal.

Y si bien hace unos días comento que las pertenencias del cantante como ropa, calzado, y objetos diversos serían repartidos entre los familiares, especialmente entre los integrantes del grupo Los Hermanos Castro, la ahora viuda reconoce que no hubo tiempo para elaborar un documento legal.

O sea, si fue una notaria al hospital, porque Gualberto lo pidió, él, pero no se pudo terminar de hacer, él sí dijo unas palabras, pero ya cuando le preguntaban ciertas partes ¿no?, ya como que no sabía cómo hacerle y yo le dije a la notaria que no por favor, o sea que no lo presionáramos con eso.”