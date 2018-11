Guillermo del Toro revela el estado de su hogar 'Bleak House' tras incendio

Los Ángeles, EU.- La imaginación y creatividad de Guillermo del Toro contenidas en objetos, libros, figuras de monstruos, dibujos y otras piezas corrían gran peligro de ser consumidas por uno de los inclementes incendios que han devastado ciudades de California.

Sin embargo, todo parece indicar que Bleak House, la casa que el cineasta mexicano tiene en Los Ángeles, logró resultar ilesa ante la devastación que el fuego ha provocado en la zona.

A través de su cuenta de Twitter, del Toro indicó que después de ser evacuado pudo volver a su hogar para revisarlo y extraer algunas de sus valiosas pertenencias.

Asimismo, Guillermo del Toro agradeció a sus seguidores por sus buenos deseos y les contó que en esa visita breve a Bleak House también apagó, con agua que traía en su auto, un arbusto que se estaba quemando.

Finalmente, la última actualización que ha hecho el cineasta sobre su hogar es favorable, pues le han reportado que la casa está bien y que solo ha habido un daño menor por el humo.

Según me han referido hoy, Bleak House sigue en pie y sólida. Se perdió mucho en este incendio. Me siento muy conmovido. Gracias a todos los que me enviaron mensajes de apoyo", externó el creativo.