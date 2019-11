Guionista de 'Taxi Driver' critica a Mark Ruffalo y lo llama "estúpido"

Ciudad de México.- Después de que Mark Ruffalo se sumara a la lista de actores que defendieron las películas de Marvel de las críticas de Martin Scorsese, Paul Schrader arremetió en contra del protagonista de Hulk.

El reconocido director de First Reformed y guionista de Taxi Driver, decidió salir en defensa de Scorsese y llamó "estúpido" a Ruffalo en su cuenta de Facebook.

Nunca he conocido a Mark Ruffalo, pero estúpido no es una palabra que me hubiera venido a la mente. Pero, maldita sea, esto es estúpido", escribió el cineasta en redes.