Guionista de 'The Rise of Skywalker' revela cómo es que 'Palpatine' regresó

Estados Unidos.- Luego del estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, los fans aún no han entendido muy bien cómo es que Palpatine sigue vivo, después de su trágico 'final' en Episodio VI: Return of the Jedi.

En sesión de preguntas y respuestas donde J.J. Abrams (Director de la cinta) y Chris Terrio (guionista del fime) se encontraban presentes, Terrio reveló algo interesante sobre el regreso de Palpatine en The Rise of Skywalker.

La dinastía / tragedia de la familia Skywalker / Palpatine como cualquier tipo de tragedia entre dos casas estaba profundamente arraigada en el ADN de Star Wars, por lo que sabíamos que Palpatine tenía que estar presente en esta película de alguna manera", comentó Terrio.

Resultó que había un regalo que George Lucas escribió que estaba sentado allí en una escena de una de las precuelas donde Palpatine le dice a Anakin Skywalker, respecto a que ‘el lado oscuro de la fuerza es un camino hacia muchas habilidades, que algunos consideran que no son naturales'", agregó.

Y estaba colgando allí como esta pista sobre que las habilidades no naturales de los Sith pueden prolongar la vida incluso después de la muerte, entonces J.J. (Abrams) y yo pensamos que tendríamos que estar locos para no tomar ese hilo y unir todas las trilogías", finalizó.

Chris Terrio explains why Palpatine’s reveal made sense to them #TROSSpoilers #TheRiseofSkywalker pic.twitter.com/gOFM8Ksri6 — kaila ren (@ar1aster) December 21, 2019