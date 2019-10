Guionista de la película de 'Solo' afirma que el estudio es culpable de su fracaso

Estados Unidos.- Las películas de Star Wars, han sido a lo largo del tiempo, proyectos que rompen con los estándares de recaudación que se tenían previstos, no obstante, la oveja negra de la familia, Solo: A Star Wars Story, no fue muy bien recibida por los fans y el público en general, esto porque supuestamente su trama es muy mala.

Pues según el medio SyFy Wire, el guionista de esa película Lawrence Kasdan, culpa al estudio por haber arruinado esa película.

Este hombre trabajó junto a George Lucas en Star Wars: The Empire Strikes Back, y en Return of The Jedi, además estuvo involucrado en darle ciertas mejoras al guión de The Force Awakens, y lo más reciente que hizo para la franquicia, fue junto a su hijo, ambos trabajaron en la elaboración del guión en la película en solitario de Han Solo.

Kasdan afirma que el fracaso comercial de la cinta, recae en los hombros del estudio, debido a cambios y despidos que cometieron durante el desarrollo del metraje.

No estoy interesado en Star Wars", fueron las últimas palabras del hombre.