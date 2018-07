Guns N' Roses vuelve a Monterrey con su 'Not in this lifetime tour'

Monterrey, México.- La banda de rock Guns N' Roses se presentará en esta ciudad el próximo 3 de noviembre en el Parque Fundidora, como parte de su Not in this lifetime tour, informaron los organizadores.

En un comunicado la empresa de espectáculos Zignia Live señalaron que la presencia del legendaria grupo de rock ochentero forma parte del elenco de la segunda edición Tecate Mother of All Rock Festival, a celebrarse en la capital de Nuevo León. El festival tiene el propósito de ofrecer horas consecutivas de entretenimiento mediante una experiencia total, con una combinación de artistas icónicos y grandes exponentes del rock internacional.

La empresa indicó que a partir de su formación en 1985, la banda Guns N' Roses dejó una actitud desenfrenada, sin rival e imparable a la escena del rock. El espíritu robó la atención del mundo entero con el lanzamiento en 1987 de su álbum Appetite for destruction, el debut de mayores ventas registrado en Estados Unidos en la historia con cerca de más de 30 millones de copias colocadas en el orbe.

En 1991, el multipremiado álbum con siete discos de Platino Use Your Illusion I & II ocupó los dos primeros lugares del Billboard Top 200 después de su lanzamiento.

Mencionó que, en el transcurso de la década pasada, Guns N' Roses ha agotado "shows" en estadios, arenas y festivales alrededor del mundo. Actualmente, la formación musical es considerada una de las más importantes e influyentes en la historia de la música y continúa como punto de referencia de presentaciones en vivo conectando con millones de fans alrededor del mundo.

La banda Guns N´Roses está integrada por Axl Rose (voz y piano), Duff McKagan (bajo), Slash (guitarra), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra de acompañamiento), Frank Ferrer (tambores) y Melissa Reese (teclado). “Recordamos al público estén al pendiente, ya que el Tecate Mother of All Rock Festival seguirá anunciando las bandas que conformarán esta gran fiesta de rock”, destacó la compañía.