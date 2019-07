¿Gustavo Adolfo cobra las entrevistas? Sylvia Pasquel asegura que sí

Ciudad de México.- La dinastía Pinal continua inmersa en la polémica pero en esta ocasión se trata de Sylvia Pasquel, pues la actriz se lanzó contra el periodista Gustavo Adolfo Infante asegurando que le quiso cobrar por una entrevista.

Esta situación ocurrió cuando Grupo Imagen contactó a Sylvia para entrevistarla y que diera su opinión sobre la polémica entre su media hermana, Alejandra Guzmán, y su hija, Frida Sofía.

La actriz de 69 años explicó que no concedió la plática debido a que Gustavo le habría exigido un pago.

Pero no traigo dinero para pagarte la entrevista… Gustavo dijo que me iba a cobrar la entrevista y no traigo dinero para pagarla”, comentó.

Luego de estas declaraciones, el periodista salió a desmentir lo dicho por Pasquel asegurando que la actriz solo quiere hablar de sus proyectos y no de la polémica con Frida y ‘La Guzmán’.

Les voy a platicar lo que pasó. La señora Sylvia Pasquel, que tiene aparte de un pésimo carácter y es muy abusiva, no más quiere hablar de sus cosas y promocionarse; ‘es que no me vienen a preguntar dónde presento mi monólogo’, señora, pues si quiere promocionar su monólogo compre un porque no ganamos nada por publicitar”, dijo Adolfo Infante.