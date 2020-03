Gustavo Adolfo incomoda a 'Lapizito' al preguntarle si robó a Cecilia Galliano

Ciudad de México.- El día de ayer martes el famoso payasito y cantante, 'Lapizito', acudió al programa De primera mano para promocionar su nuevo sencillo Fresa y vivió un momento desagradable cuando Gustavo Adolfo Infante le recordó la polémica sobre su supuesto robo a Cecilia Galliano.

El controversial conductor confesó que tenía que cuestionar a 'Lapizito' al tenerlo en su show sobre si en verdad tomó el anillo de compromiso de la argentina.

Yo no sé cuando vuelva a tener la oportunidad de entrevistarte... ¿agarraste el anillo de Cecilia Galliano si o no?", preguntó Adolfo tajantemente.

De nueva cuenta el hermano de 'Gomita' afirmó que es una persona honesta y que todos sus logros se deben a su esfuerzo y dedicación.

Jamás, si no yo no hubiera seguido en el programa (Sabadazo), mi familia siempre me ha enseñado a trabajar", afirmó 'Lapizito.