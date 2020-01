Gwen Stefani y Blake Shelton enamoran a sus fans con el video 'Nobody but you'

Estados Unidos.- Los cantantes Gwen Stefani y Blake Shelton unieron su talento para lanzar el sencillo Nobody but you, pero tras el lanzamiento del videoclip, los fans quedaron fascinados.

En las imágenes se muestra a los entrenadores del programa The Voice muy cariñosos acurrucados en un sofá, frente al mar y en varias locaciones.

Los románticos momentos que Gwen y Blake han compartido con sus fans han desatado la locura en sus redes sociales, donde los seguidores se mostraros satisfechos con el video.

Cabe recordar que la pareja gabró en 2016 el tema Go Ahead And Break My Heart, y en 2017 realizaron la canción You Make It Feel Like Christmas.