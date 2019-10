HBO confirma nueva serie basada en el mundo de 'Game of Thrones'

California, EU. – Ante la cancelación de BloodMoon, una posible serie sucesora de Game of Thrones, la cadena HBO confirmó el martes 29 de octubre, un proyecto spin-off sobre la guerra civil de la casa 'Targaryen'.

Los fans del universo creado por George R.R. Martin están sumamente emocionados pues este escritor participará directamente en este programa y espera una calidad igual o mejor a Canción de Hielo y Fuego.

House of the Dragon, una precuela de Game of Thrones llegará a HBO. La serie es co-creada por George RR Martin y Ryan Condal. Miguel Sapochnik se asociará con Condal como showrunner y dirigirá el piloto y los episodios adicionales. Condal escribirá la serie”, explicó la cadena HBO en sus redes.