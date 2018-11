HBO presenta su catálogo de estrenos de 2019 

Washington, EU.- La cadena de televisión HBO hace la primer presentación de su catálogo de programación 2019.

Entre las sorpresas que traerá el próximo año podremos encontrar la octava y última temporada de Game of Thrones en abril y la probable de llegada de su precuela. También HBO se adentrará al mundo de los cómics arriesgándose a presentar una historia historia de superhéroes con Watchmen.

Dentro de los grandes estrenos del siguiente año estarán Euphoria un drama de adolescentes que se adentraran al mundo de las drogas y estarán envueltos en distintos problemas.

Gentleman Jack; Chernobyl que será una mini serie de cinco capítulos, que relatara la peor catástrofe provocada por el ser humano.

De igual forma podremos encontrar Catherine the Great, The Righteous Gemstones, Mrs. Fletcher, Pico da neblina, Mil colmillos y El huésped americano, Barry, La vida secreta de las parejas, El jardín de bronce y Succession, entre otras.

El CVP de HBO, Gustavo Grossman comentó:

Tenemos una oferta de programación balanceada donde hay comedia, acción, que forman y que le dan valor a nuestro mix de programación, que da una oferta pública de entretenimiento en Latinoamérica”.

Pero no podemos dejar de lado las películas que podrá encontrar en su programación Venom, Halloween, Ocean’s 8, The Incredibles 2, Avengers: Infinity War, How to Train Your Dragon, The Hidden World Spider-Man y Far from Home, entre otras.