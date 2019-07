¿Habrá boda? Britney Spears y su novio por primera vez en una alfombre roja

Estados Unidos.- La cantante, Britney Spears, apareció en una alfombra roja junto a su novio Sam Asghari, con quien tiene relación hace 3 años, pero es la primera vez que aparecen en una alfombra roja juntos.

Spears lució un vestido corto rojo, con unos tacones negros y un shocker color plata con piedras, pero el accesorio que más resaltó es un anillo, que parece ser de compromiso por el dedo en el que se encuentra.

Y él visitó un traje color nude, una corbata negra, con unos zapatos color vino y como accesorios porta un reloj, que también podría ser sinónimo de compromiso, ya que la tradición de las bodas es que el novio de el anillo y la novia un reloj.

La pareja asistió al estreno de Once upon a time in Hollywood, película que protagonizo Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.