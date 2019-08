¿Habrá colaboración? Taylor Swift manda especial mensajes a BTS

Estados Unidos.- Tras el reciente lanzamiento del álbum Lover, Taylor Swift recibió una inesperada sorpresa de parte de Jin, uno de los integrantes de BTS.

El joven cantante de K-Pop agregó a su lista de Spotify las canciones de ME! y You need to calm down, ambas de la artista estadounidense.

Este detalle no pasó desapercibido para los fans de la Swift que le hicieron llegar el mensaje por medio de un comunicado por Tumblr.

Ante esto, Taylor Swift decidió mandar un mensaje a los chicos de BTS, en especial a Jin, donde expresó, "los amo mucho".

taylor swift knows jin is a swiftie? I want a collab pronto pic.twitter.com/ubCji6KBLf — jenna (@epiphanygcf) August 25, 2019