"Habrá pleito": Silvia Pinal dice que al morir saldrá una 'Sarita' en su familia

Ciudad de México.- Ante la polémica desatada con la muerte de José José, Silvia Pinal confesó que ya tiene todo en orden para el momento de su partida, e incluso se atrevió a bromear con el tema y revelar uno de sus últimos deseos.

Nos vamos a quedar con lo mismo todos… yo de testamentos no hablo (con mis hijos), capaz que saliendo de aquí me ahorcan, no, no. Yo creo que algún pleito habrá, pero ya va a valer mad…, yo voy a estar viéndolos (nada más)”,