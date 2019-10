¿Hacen las paces? El gesto de Hailey Bieber a Selena que impactó a usuarios

Estados Unidos.- Al parecer, las aguas se han calmado entre Selena Gomez y Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber.

Luego de varios incidentes que afirmarían su rivalidad, esta semana salió a la luz la evidencia más notoria de una 'guerra' entre ambas luego del lanzamiento del sencillo Lose You To Love Me de Selena.

Este viernes, Hailey sorprendió a internautas al darle Like a una foto de Selena celebrando su nueva música junto a amigas. La instantánea fue publicada este jueves por Racquelle Stevens, una de las mejores amigas de Selena.

¿Cuál fue la controversia?

La canción, según especularon usuarios, habla de la relación y ruptura de Gomez con el ahora esposo de Hailey, el cantante Justin Bieber. Redes sociales se llenaron de drama esta semana luego del revuelo, pues según sugirieron internautas, Hailey lanzó una fuerte indirecta a Gomez que provocó la ira de sus fans.

I'll Kill You (Te Mataré, en español) fue la canción de Jhené Aiko que Hailey decidió compartir en sus historias de Instagram justo después de que Gomez estrenara el polémico sencillo, lo que causó una ola de críticas y memes.

Posteriormente, la modelo aclaró que no lanzó ningún tipo de indirecta en un comentario que posteriormente borró. Selena, por su parte, agradeció a fans el apoyo a su nuevo tema, sin embargo, declaró (sin nombrar a Hailey) que nunca tolerará que las mujeres derriben a otras mujeres:

Por favor, sé amable, no me gusta ver que otras personas sean groseras e irrespetuosas".

Desde que lanzó Lose You To Love Me, Selena debutó una segunda canción titulada Look At Her Now, la cual también se cree está dedicada a Justin.