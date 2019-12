¡Hada madrina del espectáculo! Carmen Salinas le organiza posada a la prensa

Ciudad de México.- Como cada año, Carmen Salinas le organizó su tradicional posada a los integrantes de la prensa para agradecerles su apoyo en este año 2019.

Desde hace 40 años empecé una relación muy bonita con la prensa. Les quiero agradecer todas sus atenciones durante este año”, declaró la exdiputada.

Asimismo, la primera actriz se mostró conmovida por la amistad que la prensa le ha brindado a lo largo de su carrera dentro del mundo del espectáculo.

Me fui a Cochabamba, Bolivia, para hacer una película y ahora me volvió a hablar el productor, tal vez para otro proyecto. Estoy muy feliz”, manifestó Salinas.

Carmen también recordó que este año fue reconocida en Estados Unidos, ya que el pasado 15 de octubre recibió su placa en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas.

Por último, la artista señaló que no ella no hará los tradicionales rituales de Año Nuevo, pues son cosas que no le gustan.