¡Hagan sus apuestas! Pedro Sola revela su favorita para el Oscar a mejor filme

Ciudad de México.- Al tiempo que las grandes estrellas comenzaron a arribar al Dolby Theatre de Los Ángeles para la ceremonia de los Oscar 2020, el conductor Pedro Sola compartió con sus seguidores de redes sociales sus predicciones para los resultados de la gala y cuáles son sus películas favoritas.

El presentador de Ventaneando reveló que acaba de ver la cinta 1917, del director Sam Mendes, la cual calificó como una "extraordinaria película".

Yo no entiendo mucho de la técnica del cine, pero entonces me hablan que plano secuencia, efectivamente, la película está filmada de una forma tan especial que dices, bueno, ¡wow! qué técnica de este hombre; las escenografías, las coreografías, hasta las ratas brincan en el momento preciso", expuso Sola sobre 1917.

El periodista destacó las actuaciones de la cinta Jojo Rabbit, sobre todo la de los niños que participaron en el filme.

Pedro Sola indicó que esperaba que Mayes Rubeo se llevara el Oscar al Mejor vestuario, aunque "parece que se lo van a dar a otra persona, no sé por qué".

Finalmente, el conductor señaló que la película nominada por la Academia que más ha apreciado es The Irishman, dirigida por Martin Scorsese y producida por el sonorense Gastón Pavlovich.

La de El Irlandés a mí me dejó realmente sorprendido. Tal vez no le vayan a dar el Oscar por el hecho de que es de Netflix, no es de las películas taquilleras que la Academia siempres les ha dado los Oscar, pero en fin. Para mi gusto, se lo deberían de dar a El Irlandés. ¡A ver qué pasa!", concluyó Pedro Sola.