Hailey Baldwin cambia oficialmente su apellido para ahora ser Bieber

Nueva York, EU.- Hailey Baldwin y Justin Bieber son por fin marido y mujer legalmente y para demostrarlo, Hailey pidió ante la ley el cambio de su apellido por el de Bieber para lanzar una línea de ropa. De acuerdo con los documentos, Hailey tiene muy bien trazado su objetivo que es ser la señora Bieber con todo y una marca de prendas de vestir.

Este documento reconoce la pareja está formalmente unida, aunque ellos no han declaración alguna. Sumado a esta noticia que seguramente sacudirá a los fans de la cantante Selena Gomez, ex de Bieber; sus admiradores no han dejado de criticar a Hailey, pues en su perfil de Instagram hasta se han sugerido que, debido a su relación con Bieber, es que la salud de la también actriz ha empeorado.