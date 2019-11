¿Hailey Bieber crítica 'look' de Selena Gomez en los premios AMA's?

Estados Unidos.- Una vez más Hailey Bieber causa un gran revuelo en redes sociales tras haber expresado a través de un 'like' en Instagram lo que piensa del 'look' que Selena Gomez portó para la entrega de los premios AMA's este domingo.

La modelo esposa de Justin Bieber, exnovio de Selena, le dio 'like' a una foto en la red social del maquillista Hung Vanngo, quien se encargó del vestuario, peinado y maquillado de Gomez, en la que la exestrella Disney mira hacia la cámara cuando está lista por completo para su presentación en el escenario y la alfombra roja.

Esto claramente fue tomado como una manera en que la modelo busca tener una buena relación con la expareja de su actual esposo, aunque no falto uno que otro selenators que aseguran que Hailey solo buscar burlarse de la cantante.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la señora Bieber le da 'like' a fotos de la interprete de Wolves, pues tras la polémica por su canción Lose You To Love Me también le dio un 'me gusta' a una publicación de Gomez y anterior a eso lo hizo con una en la cuenta de Instagram de otra amiga.